Rosberg exalta carro da Mercedes e minimiza Ricciardo na primeira fila

Nico Rosberg saiu contente do circuito de Marina Bay neste sábado ao garantir a pole position para o Grande Prêmio de Singapura. Contando com uma verdadeira máquina, o alemão não teve dificuldades para despontar como o piloto mais rápido do dia, confirmando a grande superioridade da Mercedes nesta temporada da Fórmula 1.

Rosberg exaltou o fato de poder conduzir tranquilamente pelo traçado asiático e saber que nada de ruim irá acontecer com o carro. O avanço mecânico do time é tão grande que mereceu elogios do atual vice-líder do campeonato.

“Isso não acontece muito, você realmente se sente bem no carro, não tem aquela sensação de que algo pode dar errado. Mesmo se você exceder o limite, nada acontece, então é uma boa sensação”, comentou Rosberg após o treino classificatório.

O piloto alemão terá como companhia na primeira fila Daniel Ricciardo. O piloto da Red Bull figurou entre os primeiros do grid durante todo o fim de semana e deverá dar trabalho a Rosberg neste domingo. Questionado sobre os perigos que o australiano poderá fornecer, ele foi bem claro.

“Não estou preocupado com o fato de Ricciardo largar na primeira fila, mas eu certamente vou manter meus olhos nele durante a corrida”, completou Rosberg, que está a apenas dois pontos de Lewis Hamilton na classificação do Mundial e pode reassumir a liderança neste domingo.

