Radwanska domina Svitolina e é campeã em New Haven

Agnieszka Radwanska levantou seu segundo título em 2016. A polonesa, que havia eliminado a tcheca Petra Kvitova com facilidade, repetiu o volume de jogo e derrotou a ucraniana Elina Svitolina na final do Premier de New Haven, por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 7/6 (7-3).

A número 4 do mundo começou o último torneio preparatório antes do Aberto dos Estados Unidos com certa facilidade. Logo no início, quebrou a ucraniana no segundo e quarto games, abrindo 5/0 de vantagem. Radwanska ainda chegou a ter dois set points no game seguinte, salvos por Svitolina. Sacando para o período, não desperdiçou, fechando em 6/1.

O segundo set foi recheado de altos e baixos. Se a primeira parcial havia sido tranquila, a ucraniana resolveu acordar e buscar o jogo na segunda. Svitolina conquistou a quebra no segundo game, marcando 2/0. A polonesa, evitando que a adversária abrisse vantagem, devolveu a quebra e logo empatou em 2/2.

A partida parecia enfrentar equilíbrio, até que Svitolina surpreendeu e quebrou Radwanska novamente, para deixar o placar em 4/3. Deste momento em diante, nenhuma das tenistas conseguiu confirmar o saque, até que a número 23 do mundo atingiu o feito, desempatando o marcador para 6/5. No game seguinte, a ucraniana teve dois break points para igualar a partida, mas não obteve sucesso.

No tie-break, Radwanska exerceu um amplo domínio. A polonesa perdeu apenas um saque, quebrando três da tenista ucraniana. A número 4 do mundo precisou de somente dois match points para enfim sacramentar o segundo título na temporada. Com o placar em 6-3, sacou bem, fechando o jogo em 7/6 (7-3).

O primeiro título de Radwanska em 2016 havia sido em janeiro, no WTA de Shenzhen, Na estreia do Aberto dos Estados Unidos, a polonesa enfrentará a jovem Jessica Pegula, tenista da casa e 139ª do ranking mundial. Já Svitolina duelará contra a luxemburguesa Mandy Minella, 110ª do mundo.

