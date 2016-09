Pinheiros derrota Vôlei Bauru e conquista segunda vitória no Paulista

Next

Futebol Feminino FPF entrega troféu do Campeonato Paulista Feminino: Veja fotos

O Pinheiros emplacou sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista de vôlei, nesta quinta-feira. A equipe da capital venceu o Vôlei Bauru, que fazia sua estreia no torneio, por 3 sets a 0, parciais de 25/20, 25/19 e 25/20, em 1h 26 minutos.

A central argentina Mimi Sosa, do time vencedor, foi a maior pontuadora da partida, com 15 acertados. Pelo lado do Vôlei Bauru, o destaque foi a ponteira Thaisinha, que marcou 13 pontos.

“Com uma recepção muito abaixo do esperado, nossas levantadoras jogaram sem ter o passe. Pagamos um preço alto por falhar nesse fundamento. O Pinheiros fez um jogo bom, veio para cima, e se aproveitou dos nossos erros”, afirmou Fabiano Kwiek, treinador da equipe bauruense.

Na próxima partida, o Pinheiros enfrentará o Osasco, em casa. O jogo está marcado para terça-feira, às 19h30 (de Brasília). No mesmo dia, às 20h, o Vôlei Bauru receberá o São Caetano, no Ginásio Panela de Pressão.

Recomendado para você