Perto de vencer em Cingapura, Ricciardo comemora segundo lugar

Futebol Confira as fotos de Flamengo e Figueirense no Pacaembu

Daniel Ricciardo terminou o Grande Prêmio de Cingapura da Fórmula 1 na segunda colocação, mesmo posto em que iniciou a corrida, mas por pouco não figurou no lugar mais alto do pódio. O piloto australiano aproveitou o bom desempenho de seu carro nas últimas voltas para diminuir a distância de Nico Rosberg na frente e ameaçar o alemão.

Possivelmente se houvesse mais do que 61 voltas no circuito de Marina Bay a história teria sido diferente e Ricciardo sairia com o troféu de vencedor em Cingapura, no entanto, o piloto preferiu não lamentar o episódio e comemorou o bom resultado conquistado na Ásia.

“Estivemos muito perto este ano em numerosas ocasiões. Não vou ficar aqui me lamentando. Tentamos algo no final estrategicamente, foi muito perto, mas estamos no pódio novamente e isso é bom. Estou muito feliz porque eu fiz tudo o que pude, uma corrida perfeita. Se algo pudesse ser mais perfeito, seria a largada, mas Nico despontou bem. Nem com a largada perfeita teríamos conseguido vencer”, disse Ricciardo.

“O time me fez parar três vezes nos boxes, foi me impulsionando e eu sabia que ia chegar perto mesmo não conseguindo a ultrapassagem (sobre Nico). Foi bacana empurrar até a última volta e colocar alguma pressão sobre ele”, completou.

Faltando apenas seis corridas para o fim da atual temporada, Ricciardo figura na terceira colocação do Mundial de Fórmula 1, 26 pontos à frente de Sebastian Vettel, da Ferrari. Ciente da distância que possui para a dupla da Mercedes na ponta da tabela, o australiano vive a expectativa de encerrar o ano com sua equipe, a Red Bull, como segunda força da categoria.

Recomendado para você