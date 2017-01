Peers e Kontinen surpreendem irmãos Bryan e são campeões no Aberto da Austrália

O australiano John Peers e o finlandês Henri Kontinen surpreenderam neste sábado e bateram os irmãos Mike e Bob Bryan. Na disputa da final de duplas masculinas do Aberto da Austrália, Peers e Kontinen impediram que os irmãos conquistassem o troféu pela sétima vez e venceram por 2 sets a 0, com duplo 7/5.

Em uma hora e 16 minutos de jogo, Peers e Kontinen mostraram um tênis sólido, enquanto os Bryan oscilaram nos saques. No primeiro set, australiano e finlandês aproveitaram os serviços e, com cinco aces, quebraram os irmãos em duas oportunidades.

Já no segundo set, a dupla aplicou sete aces contra apenas um dos Bryan. Vendendo caro a derrota, a dupla norte-americana passou a confirmar o serviço e a propor um jogo mais rápido. No entanto, no último game, os Bryan acabaram sendo quebrados e, em um ótimo rali, Peers e Kontinen garantiram a vitória.

Australiano, John Peers é o primeiro atleta do país a conquistar um titulo na categoria duplas desde 2005, quando a australiana Alicia Molik conquistou o título ao lado da russa Svetlana Kuznetsova. A vitória em Melbourne trouxe o primeiro título de Grand Slam para as carreiras de Peers, de 28 anos, e Kontinen, de 26 anos.