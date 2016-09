Osasco e Sesi vencem e mantém invencibilidade no Paulista

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

Confirmando o favoritismo em casa, o Osasco derrotou o São Caetano na noite desta terça-feira, em partida válida pelo Campeonato Paulista de vôlei. As atuais campeãs do torneio marcaram 3 sets a 1, com parciais de 27/25, 22/25, 25/12 e 25/19. Com o triunfo, a equipe segue líder, com 100% de aproveitamento.

A maior pontuadora da disputa foi a oposta Paula, ex-jogadora do time do ABC Paulista, ao marcar 24 vezes. A campeã olímpica Tandara também foi destaque, marcando 21 pontos no total.

“Nosso coletivo foi fundamental. São Caetano é uma equipe aguerrida e tem atletas que atuaram pelo Osasco e jogam com muita motivação quando nos enfrentam. Os dois primeiros sets foram de muita estratégia, mas depois conseguimos aplicar aquilo que estudamos e treinamos e do terceiro em diante vencemos de uma maneira bem satisfatória”, afirmou o treinador Luizomar de Moura.

O próximo jogo do Osasco será nesta sexta-feira, quando a equipe viajará para o interior do estado, onde enfrentará o Vôlei Bauru. A partida está marcada para às 20h (de Brasília), no Ginásio Panela de Pressão. Já o São Caetano receberá o Valinhos, no sábado, às 17h.

Também com 100% de aproveitamento, o Sesi venceu em casa o Vôlei Bauru, por 3 sets a 0, parciais de 25/22, 25/18 e 28/17. A principal pontuadora do jogo foi a oposta Lorene, que acertou 19 vezes para a equipe vencedora.

Na próxima rodada, o Sesi duelará contra o Pinheiros. A partida será realizada no Ginásio do Sesi em Santo André, no ABC Paulista, neste sábado, às 17h.

