Osasco bate Pinheiros e segue líder do Paulista; Taubaté vence Atibaia

O Campeonato Paulista de vôlei segue bastante movimentado. Cinco jogos ocorreram na noite desta terça-feira, três pela competição feminina e dois pela masculina. Na primeira, o destaque foi a vitória do líder Osasco sobre o Pinheiros, fora de casa, por 3 sets a 1, parciais de 25/20, 30/32 e 25/22 e 28/26.

A jogadora Tandara foi a maior pontuadora da equipe da Grande São Paulo, com 22 acertos. Paula marcou 17 vezes, e Natália 15. Pelo lado do Pinheiros, Milka e Maira foram as maiores pontuadoras, com 15 pontos cada.

“A gente precisava fechar no quarto set e sei do meu papel no grupo. Tenho que decidir. O time vem de uma semana bastante cansativa, porém, muito produtiva e isso se refletiu no jogo. A equipe está crescendo a cada dia e ganhando confiança. Estou me sentindo melhor e a evolução é diária”, afirmou Tandara.

A equipe voltará às quadras na próxima terça-feira, quando receberá o São Caetano, às 19h30 (de Brasília), no Ginásio José Liberatti. O time do ABC Paulista também venceu na noite desta terça.

Jogando no Ginásio Panela de Pressão, o São Caetano conquistou uma virada heroica sobre o Vôlei Bauru, por 3 sets a 2, parciais de 19/25, 15/25, 25/22, 25/20 e 15/7. Ainda nesta terça, o Valinhos levou sua primeira vitória no torneio estadual. A equipe venceu o São Bernardo por 3 sets a 0, 25/16, 25/19 e 25/18, fora de casa.

Taubaté triunfa no masculino

Pela chave masculina, o Taubaté faturou o terceiro triunfo no Paulista. A equipe do Vale do Paraíba venceu o Atibaia, por 3 sets a 0, parciais de 25/20, 25/21 e 25/17. Com a vitória, o time permanece empatado com o Sesi, na ponta da tabela.

“A partida foi diferente, os adversários anteriores não tinham um volume de jogo como o Atibaia apresentou hoje, com bom volume de saques, defesas e bloqueios, isso nos fez jogar de uma maneira diferente. Agora é focar no próximo adversário, uma equipe que conta com jogadores experientes e com alto grau de dificuldade”, comentou o oposto Renan.

A próxima partida do Taubaté será de fato contra uma equipe difícil. O adversário da vez é o Campinas, no Ginásio do Taquaral. O duelo está marcado para sexta-feira, 16 de setembro, às 19h30.

O time campineiro, por sua vez, fez o dever de casa nesta terça. Jogando contra o Santo André, pela primeira vez em casa, saiu vitorioso, por tranquilos 3 sets a 0, parciais de 25/11, 25/16 e 25/15. A próxima partida do Campinas será nesta sexta, 9 de setembro, às 19h, contra o Sesi, no Ginásio da Vila Leopoldina.

Recomendado para você