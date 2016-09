Nico Rosberg vence em Singapura e retoma liderança do Mundial de F1

Palmeiras Confira as fotos do clássico Corinthians e Palmeiras

Nico Rosberg, enfim, retomou a liderança do Mundial de Fórmula 1 neste domingo ao vencer o Grande Prêmio de Singapura, o 200º de sua carreira. Iniciando o fim de semana apenas dois pontos atrás de seu companheiro de equipe e ex-líder Lewis Hamilton, o piloto alemão não deu chances ao britânico e confirmou o bom desempenho mostrado no circuito de Marina Bay durante todo o fim de semana, já que havia sido o mais rápido nas duas últimas sessões livres e posteriormente conquistou a pole position no treino classificatório. Ele se tornou o primeiro piloto que venceu em Singapura sem ser campeão mundial da categoria.

Utilizando pneus ultramacios, Rosberg fez uma corrida segura, mas foi incomodado por Ricciardo nas últimas voltas, que registrou tempos melhores e por pouco não subiu no lugar mais alto do pódio. Por ser um circuito de rua, o alemão e sua equipe sabiam das dificuldades de seus concorrentes em conseguirem ultrapassagens no estreito traçado e justamente por isso a Mercedes priorizou a parte estratégica para evitar surpresas. Com isso, ele abriu oito pontos à frente de Hamilton pelo título.

Tentando evitar a perda da liderança faltando apenas seis corridas para o fim da temporada, Hamilton largou em terceiro, no entanto, tinha pela frente Daniel Ricciardo, que dividiu a segunda fila com Rosberg e não facilitou para o tricampeão mundial. Diante da evolução da Red Bull nesta segunda metade do ano, o australiano não só segurou o britânico como incomodou Rosberg. Com isso Hamilton teve de se contentar com a sua nova realidade: a vice-liderança do campeonato, já que cruzou a linha de chegada em terceiro depois de retomar sua posição de largada de Kimi Raikkonen.

Por sua vez, Raikkonen esteve muito perto de ao menos assegurar um pódio para a Ferrari, no entanto, perdeu a terceira colocação após parar nos boxes. Seu companheiro na escuderia italiana, Sebastian Vettel, fez uma corrida expressiva dentro de suas possibilidades. Largando na última colocação por conta de problemas mecânicos ainda no Q1 do treino classificatório, o alemão fechou os trabalhos em quinto lugar.

Logo na largada Nico Hulkenberg foi forçado a abandonar a corrida após colidir com Carlos Sainz. O piloto alemão que largou em oitavo lugar acabou prensado pelo carro do piloto espanhol e pelo carro de Verstappen, perdendo uma de suas rodas e dando adeus às disputas no circuito de Marina Bay.

Após o acidente, Max Verstappen não conseguiu se estabilizar e perdeu algumas posições. Após largar na quarta colocação, o jovem holandês chegou a figurar em décimo e protagonizou uma disputa espetacular com Daniil Kvyat pelo oitavo lugar quando já estava em nono. Responsável por tirar o russo da Red Bull, Verstappen foi persistente e conseguiu chegar em sexto, atrás da dupla da Ferrari.

Já os brasileiros não tiveram destaque em Singapura. Felipe Massa chegou a ganhar algumas posições durante a corrida, mas não teve muito sucesso no decorrer das disputas e terminou a prova na mesma colocação de largada (12º). Seu compatriota, Felipe Nasr foi um pouco melhor e depois de largar em 18º encerrou sua participação em Singapura em 13º. Ambos não pontuaram para suas equipes.

A Fórmula 1 volta daqui duas semanas, em Kuala Lampur, para o Grande Prêmio da Malásia. O campeonato promete esquentar nessa reta final já que agora a diferença entre Nico Rosberg, o novo líder, e Lewis Hamilton é de apenas oito pontos.

Confira a classificação completa do GP de Singapura de Fórmula 1:

1: Nico Rosberg (ALE/Mercedes)

2: Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull)

3: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

4: Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari)

5: Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)

6: Max Verstappen (HOL/Red Bull)

7: Fernando Alonso (ESP/McLaren)

8: Sergio Perez (MEX/Force India)

9: Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso)

10: Kevin Magnussen (DIN/Renault)

11: Esteban Gutiérrez (MEX/Haas)

12: Felipe Massa (BRA/Williams)

13: Felipe Nasr (BRA/Sauber)

14: Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso)

15: Jolyon Palmer (GBR/Renault)

16: Pascal Wehrlein (Manor)

17: Marcus Ericsson (SUE/Sauber)

18: Esteban Ocon (FRA/Haas)

Não completaram:

Jenson Button (GBR/McLaren)

Valtteri Bottas (FIN/Williams)

Nico Hulkenberg (ALE/Force India)

Romain Grosjean (SUI/Haas)

