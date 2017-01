Nice rebatizará rua em homenagem ao ex-piloto Jules Bianchi

Dois anos após sua morte, o francês Jules Bianchi receberá uma bela homenagem. Em uma cerimônia realizada na próxima segunda-feira em Nice, sua cidade-natal, o ex-piloto da Fórmula 1 terá a ‘rue do Sapin’, rebatizada com seu nome.

O presidente do conselho regional da Paca (Provença-Alpes-Costa Azul), Christian Estrossi – ex-piloto de motos – e o prefeito de Nice, Philippe Pradal, anunciaram a homenagem nesta segunda. A cerimônia acontecerá a partir das 13h45 (de Brasília), na esquina da ‘rue du Sapin’, que abriga a Allianz Riviera, estádio do Nice, com a avenida Pierre de Coubertin.

Nascido em Nice em 1989, Bianchi estava em seu segundo ano na Fórmula 1 quando sofreu um terrível acidente no Grande Prêmio do Japão em outubro 2014. O piloto bateu sua Marussia em um trator que retirava o carro de Adrian Sutil das pistas.

Bianchi chegou a ser levado ao hospital e a prova foi encerrada antes do previsto, mas seu quadro não melhorou e o jovem francês ficou em estado vegetativo até julho do ano seguinte, quando teve sua morte confirmada.

Além da homenagem feita pela cidade de Nice, a Tech 1 Racing, equipe com a qual Bianchi foi vice-campeão da Formula Renault 3.5 de 2012, anunciou que irá apoiar a Sociedade Jules Bianchi colocando o logotipo da fundação nos quatro carros que irão competir na Formula Renault europeia desta temporada.