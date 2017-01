Minas supera Osasco e enfrenta o Rio de Janeiro na decisão

Determinação. Essa foi a qualidade fundamental que levou o Camponesa/Minas à decisão da Copa Brasil de vôlei feminino. Em um jogo que avançou à madrugada deste sábado, as mineiras estiveram perto da eliminação, mas superaram o tradicional Osasco por 3 sets a 2, parciais de 27/29, 25/23, 27/29, 25/22 e 15/10, no ginásio do Taquaral, em Campinas (SP).

No jogo desta noite, a veterana Carol Gattaz foi a destaque e recebeu o prêmio de melhor em quadra. É a primeira vez que o Minas chega à decisão desta competição. Na final, terá pela frente o tradicional Rexona/Rio de Janeiro, que lutará para ficar com a hegemonia da Copa do Brasil – tem dois títulos na história ao lado de Osasco.

A presença do Minas na final pode ser considerada uma surpresa. A equipe de Belo Horizonte se superou na Copa Brasil e, no caminho até a final, despachou rivais que estão acima na classificação da Superliga, como o próprio Osasco e o Terracap/BRB/Brasília.

O campeão da Copa Brasil será definido neste sábado. Rio de Janeiro e Minas se enfrentam a partir das 21 horas, novamente no ginásio do Taquaral, em Campinas (SP).