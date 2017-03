Mercedes termina terceiro dia de testes com Bottas no topo

Um dos pilotos mais pressionado por bons resultados na temporada 2017 da Fórmula 1, o finlandês Valtteri Bottas vem apresentando bons resultados nos testes de pré-temporada. Nesta quarta-feira, o substituto do atual campeão Nico Rosberg na Mercedes anotou o tempo mais rápido do dia, no terceiro dia de testes em Barcelona.

Apesar do tempo mais rápido, a Mercedes voltou a ser ameaçada pela escuderia Ferrari. O alemão Sebastian Vettel, quatro vezes campeão mundial, ficou com o tempo de 1min19s952, atrás de Bottas, que anotou o tempo de 1min19s705 nos testes da manhã.

Bottas e Vettel foram os únicos pilotos a correrem abaixo dos 1min19s desde que os testes da pré-temporada tiveram início, no último domingo. Com 139 voltas completas, Vettel foi um dos únicos dois pilotos a passar as 100 voltas no circuito de Barcelona, nesta quarta-feira – Ericsson anotou 126 voltas.

Substituindo Bottas nos treinos do período da tarde, o tricampeão Lewis Hamilton realizou 95 voltas no circuito e teve como melhor tempo 1min22s090, o sétimo mais veloz do dia.

A baixa ficou, novamente, por conta da Williams. A equipe do brasileiro Felipe Massa voltou a apresentar problemas pelo segundo dia seguido em Barcelona. O jovem estreante Lance Stroll, depois de rodar nos testes da manhã, bateu nas barreiras da curva 5 no período da tarde, fazendo com que a Williams encerrasse seus trabalhos antes do planejado.

Mostrando muito cansaço, Daniel Ricciardo realizou apenas 70 voltas, mas que foram o suficiente para o piloto anotar o terceiro melhor tempo do dia: 1min21s153. Atrás da Red Bull de Ricciardo apareceram os pilotos da Renault. Se recuperando de complicações do treino da manhã, o jovem Jolyon Palmer marcou o quarto melhor tempo, 0,395s à frente de seu companheiro Nico Hulkenberg, quinto colocado.

Confira os melhores tempos do terceiro dia de testes da pré-temporada da F1:

1. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) – 1min19s705

2. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) – 1min19s952

3. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) – 1min21s153

4. Jolyon Palmer (ING/Renault) – 1min21s396

5. Nico Hulkenberg (ALE/Renault) – 1min21s791

6. Marcus Ericsson (SUE/Sauber) – 1min21s824

7. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) – 1min22s090

8. Romain Grosjean (FRA/Haas) – 1min22s118

9. Lance Stroll (CAN/Williams) – 1min22s351

10. Fernando Alonso (ESP/McLaren) – 1min22s598

11. Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso) – 1min23s540

12. Alfonso Celis (MEX/Force India) – 1min23s568

13. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) – 1min23s952