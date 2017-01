Lutador não cumprimenta adversário e vence luta em três segundos

Uma cena inusitada aconteceu no WBK 22, torneio de MMA que acontece na China, no último sábado. Durante o início de uma luta, Ibragim Khalilov deu um golpe baixo em seu adversário, Bakhtiyar Barotov, e acabou vencendo o duelo em apenas três segundos.

Um ritual que acontece em diversos torneios consiste no cumprimento dos atletas antes do início da luta. No entanto, Khalilov não quis saber da “cortesia” e, ao não cumprimentar Barotov, deferiu um soco no rosto do adversário, levando-o ao nocaute e vencendo a luta em três segundos.

Apesar do golpe baixo, Khalilov ainda comemorou com um mortal a vitória na luta, mostrando não estar muito preocupado com o ritual que precede diversas lutas. A prática, que revoltou torcedores nas redes sociais, não é ilegal.