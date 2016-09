Hamilton não larga bem e perde cinco posições; Nasr está fora

Lewis Hamilton entrou para a história neste sábado igualando Ayrton Senna e Juan Manuel Fangio como o piloto de Fórmula 1 que mais conseguiu pole positions no circuito de Monza. Com cinco no total, o atual líder do campeonato foi para a corrida deste domingo confiante em subir no lugar mais alto do pódio novamente e expandir sua diferença na ponta do campeonato, no entanto, contou com alguns problemas e sua largada não saiu como planejado.

Hamilton não começou bem e viu sua vantagem de largar na pole logo ir embora, perdendo cinco posições e caindo para o sexto lugar do grid. Ao contrário do atual líder do campeonato, os pilotos da Ferrari Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen tiveram um bom início de corrida e, aproveitando o vacilo do piloto britânico, assumiram a segunda e terceira colocação, respectivamente. Nico Rosberg, que largou em segundo, assumiu a ponta.

Quem também se beneficiou na largada foi Felipe Massa, que largou em 11º, mas teve boa reação e conquistou três posições para se estabelecer como oitavo colocado. Enquanto isso, seu companheiro de Williams, Valtteri Bottas, se estabeleceu na quarta posição, mas após algumas voltas de resistência, também foi ultrapassado por Hamilton.

Outro brasileiro do grid, Felipe Nasr não teve a mesma sorte que os outros pilotos da parte da frente e acabou tendo que abandonar o GP de Monza na segunda volta da prova, quando se chocou com o britânico Jolyon Palmer. O acidente está sob investigação e pode ser passível de alguma punição.

