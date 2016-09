Hamilton mantém soberania, faz pole e iguala Senna e Fangio em Monza

Palmeiras Veja fotos no treino do Palmeiras

A possibilidade de entrar para a história de Monza como um dos pilotos que mais conquistaram pole positions no circuito parece ter feito diferença no desempenho de Lewis Hamilton neste sábado. O atual campeão da Fórmula 1 demonstrou consistência na pista e sem correr muitos riscos assegurou o melhor tempo do dia (1min21s135) para largar em primeiro no GP da Itália deste domingo e igualar Ayrton Senna e Juan Manuel Fangio como pilotos com mais poles no autódromo.

Colado no piloto britânico e principal rival na briga pelo título, Nico Rosberg ficou com a segunda colocação, cruzando a linha de chegada em 1min21s613. Os pilotos da Ferrari Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen fecham as duas primeiras filas do grid, já que asseguraram o terceiro e quarto lugar, respectivamente.

Competindo pela primeira vez após o anúncio de sua aposentadoria ao final desta temporada, Felipe Massa não teve bom desempenho no traçado italiano neste sábado. Mesmo atuando em um dos seus circuitos preferidos, o brasileiro enfrentou dificuldades para conseguir fazer uma volta suficientemente rápida e perdeu aderência dos pneus, parando assim no Q2. Ele largará na 11ª colocação, destoando de seu companheiro de equipe Valtteri Bottas, que assegurou a quinta colocação para a Williams no grid de largada.

Enquanto isso, o outro brasileiro do grid, Felipe Nasr, teve um rendimento ainda mais inferior neste sábado. O piloto da Sauber teve de lidar com a perda de potência de seu carro no setor 2 do traçado italiano e com isso acabou eliminado ainda no Q1, já que fechou sua volta com o tempo de 1min23s956.

A McLaren também teve problemas durante o Q2 e não conseguiu colocar nenhum de seus pilotos no último estágio do treino classificatório. Ficando apenas com o 13º melhor tempo da sessão, Fernando Alonso teve de lidar com um resultado frustrante novamente após não marcar tempo no treino classificatório para o GP da Bélgica, no último final de semana, por conta de complicações no motor Honda. Jenson Button seguiu na mesma toada e terá de largar na 15ª posição.

Neste domingo Hamilton terá a chance de fazer ainda mais história na Itália. Caso ele termine a corrida na primeira colocação, o britânico alcançará sua 50ª vitória na carreira e se aproximará ainda mais do tetracampeonato mundial. Rosberg, seu principal rival na corrida pelo título, terá de fazer uma corrida perfeita para superar seu companheiro de equipe e continuar na busca pela retomada da liderança do Mundial.

O Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 acontece neste domingo, às 9h (de Brasília), em Monza.

Confira o grid de largada completo do GP da Itália:

1: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) – 1min21s135

2: Nico Rosberg (ALE/Mercedes) – 1min21s613

3: Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) – 1min21s972

4: Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) – 1min22s065

5: Valtteri Bottas (FIN/Williams) – 1min22s388

6: Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) – 1min22s389

7: Max Verstappen (HOL/Red Bull) – 1min22s411

8: Sergio Perez (MEX/Force India) – 1min22s814

9: Nico Hulkenberg (ALE/Force India) – 1min22s836

10: Esteban Gutiérrez (MEX/Haas) – 1min23s184

11: Felipe Massa (BRA/Williams) – 1min22s967

12: Romain Grosjean (FRA/Haas) – 1min23s092

13: Fernando Alonso (ESP/McLaren) – 1min23s273

14: Pascal Wehrlein (ALE/Renault) – 1min23s315

15: Jenson Button (GBR/McLaren) – 1min23s399

16: Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso) – 1min23s496

17: Daniil Kvyat (RUS/Red Bulll) – 1min23s825

18: Felipe Nasr (BRA/Sauber) – 1min23s956

19: Marcus Ericsson (SUE/Sauber) – 1min24s087

20: Jolyon Palmer (GBR/Renault) – 1min24s230

21: Kevin Magnussen (DIN/Renault) – 1min24s436

22: Esteban Ocon (FRA/Manor) – não completou

