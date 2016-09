Hamilton diz que admitiu erro na largada para tranquilizar engenheiros

Next

Lewis Hamilton foi à pista neste domingo já pensando em vencer mais uma corrida na temporada e ampliar a distância para o vice-líder do campeonato Nico Rosberg. O que ele não contava era com início de corrida bem diferente das que está acostumado a realizar e, sem potência na largada, acabou perdendo cinco colocações.

O britânico, no entanto, não se abalou e aos poucos foi se recuperando no grid, chegando ao segundo lugar. Se comunicando com a equipe pelo rádio, Hamilton assegurou que o erro havia sido exclusivamente dele, mas em entrevista após a corrida, revelou ter adotado aquele discurso para tranquilizar os engenheiros da Mercedes.

“Sabia que meus engenheiros poderiam estar preocupados e nervosos com a maneira que eu comecei, então por isso que tentei confortá-los. Não sei o que realmente aconteceu na largada, tentarei entender mais tarde. Fiz tudo da maneira que deveria fazer. Lembro de um monte de carros passando, dei sequência. Patinei um pouco, assim como na largada de Nico na Alemanha”, disse Hamilton.

O atual campeão mundial também comentou que já sabia ser impossível recuperar a liderança da corrida, uma vez que Rosberg abriu boa vantagem para o restante do pelotão da frente. Sabendo da força do carro de sua equipe, ele ao menos assegurou a segunda posição para evitar que seu companheiro de Mercedes o ultrapassasse na classificação do campeonato. Agora, a distância é de apenas dois pontos.

“No momento você só está pensando em recuperar sua posição. Meu objetivo era voltar para a liderança, mas vi Nico se distanciando. Com a experiência que tenho nesse circuito sei que, ao mesmo tempo que tudo pode acontecer, suas chances de vencer diminuem a cada volta. Desde cedo sabia que vencer não seria possível, mas poderia tentar. Fui atrás do segundo lugar e isso foi o máximo que pude fazer”, completou.

A definição se Hamilton seguirá como líder do Mundial ou se Rosberg conseguirá retomar a ponta da classificação acontecerá no próximo dia 18 de setembro, quando acontece o GP de Cingapura de Fórmula 1.

