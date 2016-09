Grand Prix de 2017 triplica prêmio e Brasil pega EUA logo na primeira fase

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira, a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) divulgou as primeiras três semanas de partidas do Grand Prix de 2017. Atuais campeãs do torneio, as brasileiras terão pela frente a Sérvia e os Estados Unidos já na primeira fase.

Na primeira semana de competições, realizada entre os dias 7 e 9 de julho com cede na Turquia, o Brasil terá pela frente a Bélgica, Turquia e a Sérvia – medalhista de prata nos Jogos Olímpicos do Rio e seleção em grande ascensão no voleibol feminino.

Já na segunda semana, nos dias 14, 15 e 16, a Seleção Brasileira viajará para o Japão para enfrentar Tailândia, Japão e novamente a Sérvia. Fechando a primeira fase, a equipe verde e amarela sediará a disputa dos dias 21, 22 e 23, recebendo Bélgica, Holanda e Estados Unidos – medalhistas de bronze no Rio após vencerem a Holanda na disputa.

Além de anunciar as chaves, a FIVB também anunciou que irá triplicar a premiação para o país campeão, saltando de 200 milhões de dólares (R$ 668 milhões) para 600 milhões (cerca de R$ 2 bilhões). Prêmio para o vencedor da Liga Mundial (torneio masculino) ainda não foi divulgado.

A competição de 2017 terá quatro novas equipes. Trindade e Tobago, Azerbaijão, Hungria e Camarões entrarão no grupo 3, espécie de terceira divisão do Grand Prix, permitindo que Quênia se mantenha no grupo 2 e Cazaquistão e Peru se juntem à campeã do acesso, Croácia, subindo para a divisão do meio.

As finais do grupo 1 acontecerão do dia 2 ao dia 6 de agosto e a China já demonstrou interesse em sediar tal competição. República Tcheca, Alemanha e Polônia se disponibilizaram para receber as decisões do grupo 2, enquanto a Austrália deseja receber o torneio final do grupo 3.

Confira as seleções presentes em cada divisão do Grand Prix:

Grupo 1: Bélgica, Brasil, Turquia, Sérvia, Estados Unidos, Rússia, Itália, China, Holanda, República Dominicana, Japão e Tailândia

Grupo 2: Alemanha, Bulgária, Coreia do Sul, Cazaquistão, Polônia, Canadá, Argentina, Croácia, Porto Rico, República Tcheca, Peru e Quênia

Grupo 3: Austrália, Trindade e Tobago, México, Hungria, Colômbia, Argélia, Camarões e Azerbaijão

Recomendado para você