Equipe Brasileira de rúgbi anuncia novo patrocinador

A Seleção Brasileira de rúgbi tem um novo parceiro. Foi anunciado nesta segunda-feira, durante a entrega do prêmio Troféu Brasil, o patrocínio da rede hoteleira Accor com a modalidade. A empresa firmou contrato de dois anos com a CBRu (Confederação Brasileira de Rugby – Brazilian Rugby).

“Fechar uma parceria é motivo de felicidade para nós. A AccorHotels fornece um serviço estratégico para o esporte, pois os atletas têm que ter boas experiências nas estadias para ter um bom desempenho em campo”, analisa Agustín Danza, CEO da Confederação Brasileira de Rugby (CBRu).

A empresa também demonstrou grande satisfação com o acordo. “Estamos muito orgulhosos em dar início a essa parceria”, afirma Patrick Mendes, CEO da AccorHotels na América do Sul.

No Rio, a seleção brasileira ficou na 12º colocação. Atualmente, a equipe conta com 12 patrocinadores, além de fornecedores e apoiadores.

Na sétima edição do Troféu Brasil, 18 prêmios foram entregues. As equipes de São José, Jacareí, Melina e Desterro, com duas taças cada, foram as mais premiadas na noite.

Confira todos os premiados durante o VII Troféu Brasil Rugby:

Melhor Atleta Juvenil Masculino: Matheus Augusto (Jacareí);

Melhor Atleta Juvenil Feminino: Milena Mariano (São José);

Melhor Atleta Masculino de Rugby XV: Yan Mota Rosetti (CUBA);

Melhor Atleta Masculino de Rugby 7s: Moisés Duque (São José);

Melhor Atleta Feminino de Rugby 7s: Amanda Araújo (Niterói);

Melhor Treinador Rugby XV: Arnu “AK” Southey (Curitiba);

Melhor Treinador Rugby 7s: Júlio Faria (Jacareí);

Clube Fair Play Masculino: Desterro;

Clube Fair Play Feminino: Melina;

Destaque da Arbitragem: Ricardo Sant’Anna;

Melhor mídia Especializada: Portal do Rugby;

Atleta Revelação Feminino: Leila Santos (SPAC / Leoas);

Atleta Revelação Masculino: Andre Arruda (Desterro);

Apoiador do Rugby Brasileiro: Pacaembu e Rede TV!;

Benfeitor do Ano: Michel Leplus, do Melina Rugby;

Melhor Transmissão: Rede TV!