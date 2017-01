Emocionada, Venus Williams diz que quer comemorar título com Serena

Mais velha das irmãs Williams, Venus terminou derrotada, neste sábado, na final do Aberto da Austrália. Jogando contra Serena, Venus perdeu por 2 sets a 0, mas não saiu abalada da partida. Ainda em quadra, a tenista norte-americana deu uma declaração emocionante, elogiando a irmã.

“Serena Williams… pessoal, essa é a minha irmã! Parabéns pelo seu 23º Grand Slam, eu tenho estado sempre aqui para presenciar. Algumas vezes perdi para você, mas tem sido fantástico. Cada vitória sua é uma vitória minha e acho que você sabe disso. E cada vez que eu não estava lá, por algum motivo, você estava lá. Estou incrivelmente orgulhosa de você, isso significa muito para mim”, declarou Venus.

Depois de quase oito anos sem chegar a uma final de Grand Slam, a última sendo 2009, em Wimbledon, a ex-número 1 do mundo fez jogo duro contra Serena. A atleta de 36 anos comemorou o final de um torneio tão cansativo, e disse que agora é hora de comemorar, ao lado de Serena.

“Sempre me divirto com ela. Foi um torneio muito longo. Não sei qual vai ser nosso plano, mas o que quer que seja, vamos fazer juntas”, comentou Venus.

A vitória de Serena colocou a tenista em um novo patamar. Com o sétimo título do Aberto da Austrália, a norte-americana se tornou a maior vencedora de Grand Slams da era moderna, com 23 conquistas. Em seu discurso de agradecimento, a tenista agradeceu a irmã mais velha e rival na partida deste sábado.

“Ela é a minha maior inspiração para eu jogar, a razão pela qual eu estou aqui e de eu ter vencido 23 Grand Slams. Ela é a melhor pessoa do mundo. A vida não seria possível sem a minha família. Estou tentando seguir adiante, não consegui vencer no ano passado e estou muito feliz por ter conquistado o título em um torneio tão difícil’, disse Serena.