Doria se reúne com Ecclestone e fala sobre privatização de Interlagos

O prefeito de São Paulo, João Doria, recebeu nesta quinta-feira o empresário britânico Bernie Ecclestone, ex-executivo-chefe do Grupo Fórmula 1. O mandatário da capital paulista conversou com o chefão da F1 sobre a privatização do autódromo de Interlagos, promessa de campanha do peemedebista.

Aproveitando a passagem de Ecclestone, Doria gravou um vídeo ao lado do executivo britânico. Falando sobre a privatização de José Carlos Pace (nome oficial do Autódromo de Interlagos), o prefeito comentou que o modelo paulista se assemelha ao executado em Abu Dhabi.

“Temos que ter certeza que não será apenas um plano, vai acontecer. Interlagos será privatizado e isso será ótimo. Fizeram um trabalho impressionante em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, então precisamos garantir que façam algo semelhante”, afirmou.

A reunião está sendo interpretada como uma primeira aproximação entre o governo municipal e o grupo empresarial de Ecclestone, apontado como um dos interessados em disputar eventual concessão do autódromo de Interlagos.

Presente na Fórmula 1 desde 1990, desde então, sediando o GP do Brasil, o circuito paulista perdeu patrocinadores recentemente, o que colocou interrogação na permanência no calendário para os próximos anos.