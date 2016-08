Depois de confusão nos Jogos Olímpicos, secretário-geral do Quênia é preso

São Paulo , SP

Depois do Comitê Olímpico do Quênia (NOCK) ser dissolvido pelo ministro dos Esportes, Hassan Wario, os escândalos envolvendo o país e os Jogos Olímpicos seguem aumentando. Nesta sexta-feira o secretário-geral da entidade, Francis Paul, foi preso por autoridades do Quênia no aeroporto de Nairóbi.

“Francis Paul foi detido. A prisão está ligada ao inquérito aberto para investigar a má gestão da delegação durante os Jogos”, afirmou uma fonte policial não identificada à AFP.

Segundo a polícia, outros membros do extinto Comitê Olímpico estão sendo procurados. Potência do atletismo, mesmo com as polêmicas, o Quênia faturou 13 medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, sendo seis de ouro.

No dia 18 de agosto, o governo iniciou uma investigação à fundo na entidade olímpica após supostos roubos de equipamentos esportivos. Outra acusação feita é a de nomeação de oficiais com “funções pouco claras”, para ir ao Rio de Janeiro com a delegação do país.