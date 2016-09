Del Potro volta às quartas de Grand Slam após 3 anos; Halep avança

São Paulo Treino do São Paulo: Veja as fotos

Juan Martín Del Potro está de volta às quartas de final de um Grand Slam. O argentino, que não passava das oitavas há três anos, quebrou o tabu ao contar com a desistência do austríaco Dominic Thiem, saindo vencedor nesta segunda-feira, pelo Aberto dos Estados Unidos.

O argentino número 142 do mundo vencia a partida por 1 set a 0, 6/3 e liderava a segunda parcial por 3 a 2, após ter quebrado Thiem no terceiro game. O número 10 do mundo desistiu da disputa depois de sentir dores no joelho. Ele chegou a receber atendimento médico, mas ao fim do quinto game, não conseguiu continuar.

O próprio Del Potro precisou pedir assistência durante o jogo. O campeão do Aberto dos EUA em 2009 sentiu o ombro, enquanto a partida estava no primeiro set. No momento em que recebeu atendimento, havia sofrido um break de Thiem. Recuperado, foi capaz de efetuar duas quebras para virar a parcial e largar na frente.

Agora, o atual vice-campeão olímpico enfrentará o vencedor da partida entre o ucraniano Ilya Marchenko e o suíço número 3 do mundo, Stan Wawrinka. O duelo está em andamento, no Louis Armstrong Stadium.

Mais cedo, na mesma quadra, a romena Simona Halep enfrentou um jogo cheio de quebras de saque para eliminar a espanhola Carla Suárez Navarro, algoz de Teliana Pereira na estreia do Grand Slam americano. A número 5 do mundo venceu a partida por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/5, e está nas quartas de final do torneio.

A romena aguarda a definição de sua adversária para tentar alcançar sua segunda semifinal do Aberto dos Estados Unidos. Para isso, ela poderá ter uma tarefa dificílima, já que sua oponente sairá do confronto entre a número 1 do mundo Serena Williams, e a cazaque Yaroslava Shvedova, ainda nesta segunda.

