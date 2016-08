Decepcionado com treinos, Massa ressalta dificuldades na Bélgica

Next

Os treinos livres da Fórmula 1, desta vez no Grande Prêmio da Bélgica, foram mais uma vez decepcionantes para Felipe Massa. Na manhã desta sexta-feira, o piloto da Williams não escondeu sua frustração ao atingir apenas o 12º lugar no primeiro treino e o 17º no segundo.

“Ficou claro que tivemos uma sexta-feira muito decepcionante. Foi difícil de fazer o carro funcionar nas corridas mais longas e nas curtas, em diferentes configurações. Teremos muito trabalho esta noite para tentar entender por que o carro não funcionou da maneira que esperávamos”, explicou o brasileiro.

Na primeira corrida do dia, Massa marcou 1min51s122, enquanto Nico Rosberg, que liderou a prática, conquistou o melhor tempo em 1min48s348. Na segunda prova, o brasileiro não passou de 1min50s157. Max Verstappen, da Red Bull, foi o mais rápido com 1min48s085. Em ambos os treinos, Massa ficou atrás de seu companheiro na Williams, Valtteri Bottas.

“Para mim, uma das principais dificuldades nesta prova é a pressão dos pneus. Estamos correndo com uma pressão que nunca corri em toda a minha carreira, de tão alta. Sinceramente, acho até uma piada”, declarou o brasileiro.

Além disso, Massa fez questão de pontuar que a Williams não é a única equipe a lutar com a dificuldade da pressão nos pneus no Circuito de Spa-Francorchamps. “Acredito que eu não seja o único a passar por estes problemas. O carro simplesmente não permanece no chão”, afirmou. O Grande Prêmio da Bélgica será realizado neste domingo, às 9h (de Brasília). O treino classificatório está marcado para este sábado, também às 9h.

