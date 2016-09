Craques do Barcelona participam de disputa com atletas paralímpicos da Espanha

Next

Vídeos destaque Acompanhe as novidades dos clubes paulistas nesta quinta-feira

Os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro tiveram início nesta quinta-feira, após grande abertura na noite da última quarta-feira, no Maracanã. Em apoio aos Jogos, o Barcelona publicou um vídeo com alguns dos craques da equipe disputando uma partida de Futebol de 5 contra atletas paralímpicos da seleção da Espanha.

O vídeo mostra uma disputa de pênaltis entre três jogadores da Espanha contra Messi, Busquets e Mathieu, que estavam vendados. Nas cobranças, apenas Messi acertou pelo lado catalão, enquanto a seleção da Espanha também converteu uma cobrança.

O Futebol de 5 utiliza uma bola com guizos que ajudam na orientação dos atletas, além de um “chamador”, que fica atrás do gol orientando os jogadores de seu time.

O Brasil é o atual tricampeão da competição, conquistando o ouro em Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012. A Espanha possui dois bronzes, conquistados em Atenas 2004 e Londres 2012.

A Espanha estreia nos Jogos Olímpicos nesta sexta-feira, às 11h00 (de Brasília), contra a China, em partida válida pelo Grupo B.

Recomendado para você