Com pneu, Wozniacki despacha Sevastova e avança à semi no Aberto dos EUA

Caroline Wozniacki avançou sem nenhuma dificuldade para as semifinais do Aberto dos Estados Unidos. A dinamarquesa ex-número 1 do mundo derrotou a letã Anastasija Sevastova com direito a pneu, por 2 sets a 0, parciais de 6/0 e 6/2, em 1h07 minutos de partida.

Atualmente 74ª melhor tenista do mundo, Wozniacki tenta retornar à final do torneio americano. Para isso, ela enfrentará a alemã Angelique Kerber, vice-líder do ranking mundial, e que derrotou com sobras e também com pneu a italiana Roberta Vinci, vice-campeã do Aberto em 2015.

No primeiro set, a dinamarquesa dominou completamente as ações. Caroline começou sua jornada quebrando o serviço da 48ª do mundo no game inicial, e não perdeu nenhum até o final da parcial. Depois de 84% de aproveitamento no primeiro saque, a tenista encerrou o set com um pneu, 6/0.

A segunda parcial parecia caminhar para uma bicicleta, mas Sevastova conseguiu o respiro. Wozniacki novamente quebrou a letã no primeiro game, voltou a destronar o serviço no terceiro, abrindo uma tranquila vantagem de 4/0 no período.

No quinto game, a dinamarquesa chegou a abrir três break points, que a deixariam em um 5/0, sacando para a partida. Porém, a adversária sacou bem, contando com um ace e um erro forçado de Wozniacki para vencer seu game. Na sequência, a 74ª do mundo apenas administrou sua vantagem, e sacando para o jogo, venceu a disputa em 6/2.

Recomendado para você