Guarujá lança o selo Cidade Amiga do Ciclista

No próximo dia 2 de julho, dia do aniversário de Guarujá, a Prefeitura Municipal e entidades representativas do setor de turismo e viagens irão lançar o selo ‘Guarujá – Cidade Amiga do Ciclista’. O objetivo é potencializar o desenvolvimento sustentável e aumentar a visibilidade da cidade.

O projeto, que tem autoria da Associação dos Proprietários de Meios de Hospedagem do Guarujá (APROHOT), abrange as áreas de ciclismo, turismo, saúde, esporte, mobilidade urbana, meio ambiente, além de ONG’s, Polícia Militar e Guardas Municipais. Toda a mobilização busca permitir que se pedale na cidade com segurança.

Como Guarujá é uma cidade plana e tem zonas apenas para ciclistas, ela é convidativa para turistas que andam de bicicleta. Inclusive já existem em torno de nove grupos de pedal que fazem passeios semanais na região. Além disso, cerca de dez mil ciclistas fazem intercâmbio entre Guarujá, Santos e Bertioga.

“A iniciativa inédita no Brasil tem tudo para amplificar a visibilidade da nossa cidade em âmbito nacional e internacional, somando esforços que empreendemos desde a fundação do Convention, há 12 anos”, disse João Carlos Pollak, presidente do GC&VB.

“(Isso) vai contribuir para a realização de passeios interessantes em contato com a natureza e com a história de nossa cidade”, completou Silvia Bernardes, presidente da Associação dos Proprietários de Meios de Hospedagem do Guarujá (APROHOT).