Chefe da F1 quer mudanças na categoria e elogia postura de Verstappen

Diante da possibilidade da venda da Fórmula 1 para um grupo norte-americano, Bernie Ecclestone admitiu que as regras da categoria na qual ele é chefe precisam ser revistas. Segundo ele, as equipes e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) também contribuíram para que o Mundial se tornasse menos emocionante.

A partir do próximo ano as coisas poderão mudar na principal categoria do automobilismo mundial por conta da venda da Fórmula 1. A expectativa é que os novos acionistas majoritários voltem a estabelecer um caráter mais vibrante para a F1.

“As próprias equipes, nós (FOM) e a FIA, com regras estúpidas, fizemos com que os pilotos deixassem de competir e deveríamos permitir isso novamente”, disse Bernie Ecclestone, sem esconder sua inclinação por uma remodelação da Fórmula 1.

O inglês também comentou sobre o jovem piloto Max Verstappen. O holandês de apenas 18 anos vem chamando a atenção pelos seus problemas com alguns outros pilotos do grid dentro das pistas. A agressividade excessiva da revelação do campeonato, no entanto, não é algo preocupante para Ecclestone.

“Max é um piloto corajoso e jovem, precisamos de meia dúzia como ele”, completou o chefão da Fórmula 1, que ignorou os acidentes e outros desentendimentos com pilotos como Nico Rosberg, que briga pelo título mundial.

