Campinas estreia com vitória sobre Atibaia no Paulista

O Campinas começou o Campeonato Paulista com o pé direito. A equipe do interior do estado venceu sua primeira partida, na noite deste sábado, contra o Atibaia, por 3 sets a 0, parciais de 25/18, 29/27 e 25/23. A disputa ocorreu fora da casa, no Ginásio Elefantão.

Pedro, jogador das categorias de base do Campinas, foi o principal pontuador do duelo, ao marcar 11 vezes. Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o central Maurício Souza não esteve em quadra com a equipe. O jogador deverá se unir ao elenco campineiro apenas no início de setembro, para dar continuidade ao campeonato.

O próximo compromisso do Campinas será no dia 6 de setembro, terça-feira, quando a equipe enfrentará o Santo André, no Ginásio do Taquaral, às 19h30 (de Brasília). Já o Atibaia duelará contra o invicto Sesi, na sexta-feira, 2 de setembro, às 19h.

A equipe tenta conquistar seu primeiro título estadual. Em 2011, 2012 e 2013, o Campinas ficou com o vice-campeonato, sendo derrotado em todas as oportunidades para o Sesi. Em 2015, o time campineiro terminou a disputa na terceira colocação.

Recomendado para você