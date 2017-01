Button crê que novo regulamento irá manter supremacia da Mercedes na F1

Mesmo com as mudanças no regulamento da Fórmula 1 para esta temporada, Jenson Button acredita que a medida continuará colaborando para que a Mercedes mantenha sua supremacia na categoria. Segundo o ex-piloto da McLaren, nem mesmo o pacote aerodinâmico faria com que equipes com a Red Bull pudessem ameaçar o domínio da equipe alemã.

“Para qualquer um alcançar a Mercedes é uma grande tarefa. Eles têm sido muito fortes nos últimos três anos, ninguém sabe como será com regras completamente diferentes. Da maneira que o regulamento está agora, piora mais. Então você precisa de uma massiva quantidade de energia, o que a Mercedes parece ter. Se alguém conseguir desafiá-los é porque fez um bom trabalho durante o inverno”, comentou Button em entrevista ao Autosport.

Apesar de questionar as possíveis diferenças que o novo regulamento da Fórmula 1 poderá acarretar, Button espera que a categoria possa ficar mais equilibrada e emocionante, atraindo assim mais fãs para o esporte.

“Nós todos queremos uma temporada positiva, é importante para a Fórmula ter muitas equipes brigando pelas primeiras posições. Nós definitivamente precisamos disso após esses três últimos anos, e com o novo regulamento, é muito positivo para o esporte. Temos que ter esperança de que isso seja o início de grandes coisas para a Fórmula 1 no futuro”, acrescentou o campeão mundial de 2009.