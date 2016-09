Button anuncia contrato inovador com McLaren e não correrá em 2017

Ao lado de Felipe Massa e Kimi Raikkonen como um dos pilotos mais experientes da Fórmula 1, Jenson Button anunciou que não irá correr na próxima temporada com a McLaren. A equipe britânica, no entanto, revelou que o piloto fechou um novo contrato válido por dois anos em que ele trabalhará na parte de desenvolvimento dos carros da nova dupla do time, que será composta por Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne.

O anúncio da McLaren que aconteceu logo após o fim do treino classificatório para o GP da Itália refere-se a um tipo de contrato inovador em que, apesar de não atuar como piloto, Jenson Button seguirá com um papel importante na equipe e com a possibilidade de voltar às pistas em 2018 caso Alonso opte por não seguir no time, já que seu contrato acaba na próxima temporada.

“Para ser claro, não estou definitivamente anunciando minha aposentadoria. Estou contratado para 2017 e 2018, pretendo trabalhar duro no desenvolvimento do carro e tenho certeza que irei assumir o volante do novo carro em algum ponto”, disse Button, sinalizando que poderá seguir como piloto.

“Estou contente que irei permanecer como um membro chave da equipe McLaren-Honda. De fato, estou muito animado para exercer meu novo papel, que surgiu graças a uma série de conversas com Ron (chefe da McLaren). Especificamente estou ansioso para me envolver ainda mais profundamente com o esforço da equipe em trazer os resultados que estão lutando para entregar”, completou o piloto de 36 anos.

Substituto de Button na McLaren, Stoffel Vandoorne já chegou a guiar o carro da equipe na Fórmula 1. O jovem belga de 24 anos, no entanto, teve apenas uma aparição, no GP do Bahrein deste ano, substituindo Fernando Alonso por conta do grave acidente sofrido pelo espanhol no GP da Austrália. Na ocasião Vandoorne teve boa estreia, terminando em décimo lugar e assegurando importantes pontos para sua equipe. Ele também é o atual campeão da GP2.

