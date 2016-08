Brasileiros fecham participação na Copa do Mundo de natação em Chartres

Next

Três brasileiros participaram das finais da etapa de Chartres, em Paris, da Copa do Mundo de natação, realizada neste sábado. Duas vezes medalhista de prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o sul-africano Chad Le Clos também competiu, faturando o ouro nos 100m borboleta e o bronze nos 200m medley.

Felipe Lima foi o primeiro a cair na piscina, na final dos 100m peito. O brasileiro ficou na quarta posição, após completar a prova em 57s48. Cameron van der Burgh, da África do Sul, faturou o ouro com 56s42. Ele também foi prata no Rio 2016, na mesma prova. Os russos Kirill Prigoda e Vladimir Morozov completaram o pódio.

Na sequência, foi a vez de Glauber Silva. O nadador disputou os 100m borboleta ao lado de Le Clos, ficando na sétima colocação, com 52s31. O sul-africano, vencedor da prova, terminou em 49s05. O britânico Adam Barrett foi o segundo, com 49s31 e o bielorusso Pavel Sankovich fechou o top 3, ao chegar em 50s44.

Depois, Nelson da Silva Junior competiu duas vezes. A primeira, na prova dos 50m costas, ficou na oitava posição, ao terminar em 24s12. Medalha de prata no revezamento 4x100m livre dos Jogos, o francês Jeremy Stravius foi ouro, 22s85. Sankovich fez a segunda colocação e o australiano Mitchell Larkin chegou em terceiro.

A segunda participação de Nelson foi nos 200m costas. O brasileiro terminou a prova na quarta colocação, depois de completar em 1min57s55. O pódio foi inteiro australiano, liderado por Larkin, que foi prata nesta mesma prova no Rio 2016, Bobby Hurley em segundo e Jack Gerrard em terceiro.

