Morre aos 64 anos Bobby Chacon, ex-campeão mundial de boxe

O ex-campeão do mundo dos pesos pena e superpena, Bobby Chacon, faleceu nesta quarta-feira aos 64 anos vítima de complicações do seu estado de demência. O antigo lutador norte-americano já se encontrava sob cuidados paliativos e acabou não resistindo.

Chacon se aposentou em 1988 e desde então começou a ter de lidar com uma série de adversidades, como perda de memória e algumas outras barreiras físicas que estiveram diretamente relacionadas ao seu estado de saúde degradante. Além disso, o ex-atleta não contou com a sorte e perdeu toda a fortuna que ganhou em seus tempos áureos no boxe.

A informação foi confirmada por Brent Seacrest, legista do condado de Riverside. Segundo a fonte, Bobby Chacon faleceu ao lado de seus familiares, na própria casa.

O pugilista norte-americano protagonizou diversas lutas com adversários históricos, como Bazooka Limón e Rubén Olivares, ambos mexicanos. O compatriota Freddie Roach, que posteriormente se tornou treinador de boxe, foi outro a enfrentar Chacon.

Durante 16 anos de carreira, Bobby Chacon conquistou 59 vitórias, sendo 47 delas por nocaute. Com apenas sete derrotas no currículo e campeão dos pesos pena e superpena pelo Conselho Mundial de Boxe, o norte-americano ingressou no Hall da Fama do boxe em 2005.

Recomendado para você