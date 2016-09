Bellucci sofre virada de Darcis e Brasil perde segunda na Davis

O Brasil sofreu sua segunda derrota para a Bélgica nesta sexta-feira, em partida válida pelos playoffs da Copa Davis. O primeiro revés brasileiro aconteceu mais cedo, quando Thiago Monteiro foi superado pelo 14º tenista do mundo, David Goffin, por 3 sets a 0, 6/2, 6/2 e 6/0. No início desta tarde, a derrota foi de Thomaz Bellucci, que não conseguiu passar por Steve Darcis, 103º do ranking.

A partida, de quase três horas de duração, foi vencida de virada pelo belga, que após perder o primeiro set, atropelou o brasileiro. No final, o placar marcava 3 sets a 1, para o experiente tenista, com parciais de 6/7 (7-5), 6/1, 6/3 e 6/3.

Na primeira parcial, ambos os tenistas começaram jogando bem, confirmando seus serviços com facilidade e sem chances de quebra para o adversário. Porém, no sexto game, o brasileiro conquistou o primeiro break do jogo, assumindo a liderança no placar, 4/2. A alegria de Bellucci durou pouco, já que Darcis devolveu a quebra na sequência e confirmou, empatando o marcador.

Com o equilíbrio novamente reinando entre os adversários, a parcial precisou ser decidida no game de desempate. No tie-break, o brasileiro aplicou três quebras e conquistou quatro set points, para definir o período e começar a partida liderando, em 7/6.

A boa atuação do paulista parou por aí. No segundo set, Bellucci sofreu a quebra logo no quarto game, depois de cinco tentativas do belga, que abriu 3/1. No total, foram cinco games seguidos em que Darcis saiu vencedor, já que no sexto, o 103º do mundo faturou novo break, abrindo 5/1 no placar. Assim, sacando para o set, o belga não deixou o brasileiro pontuar, fechando a parcial em 6/1.

O paulista começou o terceiro set de maneira ainda pior, sofrendo a quebra de saque logo no primeiro game. Com a vantagem o belga apenas administrou o placar. No sétimo game, Thomaz cedeu mais uma quebra, facilitando a vida de Darcis, que tinha 5/2. Na sequência, porém, um respiro. Bellucci devolveu uma das quebras, dando indícios de que poderia se recuperar. Entretanto, ao sacar novamente, o brasileiro perdeu novamente sua hegemonia e a parcial, finalizada em 6/3.

A última parcial foi tranquila para o belga. Novamente jogando melhor, ele obrigou Bellucci a salvar cinco break points no quarto game, quando o placar estava em 2/2. Depois de tanto martelar, Darcis conseguiu o break. Após um 40-30, o belga aplicou a quebra de saque, assumindo a ponta no placar, 4/2. Vantagem conquistada, restou apenas confirmar seus saques para fechar a conta, 6/3.

O Brasil voltará às quadras na Bélgica para continuar a disputa da Copa Davis neste sábado. A dupla formada por Marcelo Melo e Bruno Soares, campeão do Aberto dos Estados Unidos no último final de semana, ao lado do britânico Jamie Murray, enfrentará os belgas Ruben Bemelmans e Joris de Loore, às 9h (de Brasília).

