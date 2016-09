Apple estaria interessada em comprar McLaren, segundo jornal

Depois de revolucionar a indústria da tecnologia, a Apple parece disposta a fazer a mesma coisa no setor automotivo. Nesta quarta-feira o jornal Financial Times traz em sua publicação uma reportagem sobre a possibilidade da gigante empresa norte-americana adquirir a McLaren.

O Grupo de Tecnologia da McLaren já teria se reunido com representantes da Apple para as primeiras tratativas, que podem se limitar a um aporte de investimento até uma possível compra total do negócio. A empresa da maçã estaria interessada em contar com a experiência da montadora inglesa para ajudar no desenvolvimento de seu próprio carro, já que os projetos iniciais não corresponderam às expectativas.

A intenção da Apple é construir carros elétricos individuais. Recentemente houve boatos que a empresa estaria, inclusive, à procura de um parceiro, obviamente uma montadora, para que seus carros pudessem ser efetivamente fabricados, ao invés de entrar na indústria automobilística sozinha. Ainda não se sabe sobre uma possível participação da gigante norte-americana na Fórmula 1 caso o negócio seja fechado.

Ainda segundo o Financial Times, o valor de mercado do Grupo de Tecnologia da McLaren gira em torno de 1 a 1,5 bilhões de euros (R$ 3,6 a R$ 5,4 bilhões). Apenas no último ano o grupo gerou receitas de R$ 1,6 bilhões.

