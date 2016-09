Após prata no sábado, Felipe Lima leva bronze no Mundial de natação

Fechando com mais uma medalha para o Brasil hoje aqui em Moscou na 3º etapa da copa do mundo. Hoje fui bronze nos 100 mtrs peito e mantendo numa média muito boa de tempos nas 3 etapas que fiz. Agora voltar pra casa e descansar mais um pouco para o Finkel que começa logo mais no dia 12 de setembro em Santos. Obrigado a todos pela torcida e pelos recados de incentivos. Uma foto publicada por Felipe Lima (@felipelimasw) em Set 4, 2016 às 12:07 PDT

O nadador brasileiro Felipe Lima segue alcançando resultados satisfatórios nas piscinas de Moscou, na Copa do Mundo de natação. Neste domingo, Felipe conquistou a medalha de bronze na prova dos 100m peito. No último sábado, havia ficado com a prata competindo nos 50m da mesma modalidade.

Com um tempo de 57s29, o brasileiro terminou atrás apenas do sul-africano Cameron Van Der Burgh, com 56s64, e do russo Kirill Prigoda, com 57s29, que levaram as medalhas de ouro e prata, respectivamente. Felipe não esteve competindo nos Jogos Olímpicos no mês passado, quando a natação brasileira terminou sua participação sem subir ao pódio.

A húngara Katinka Hosszú também voltou a ser destaque neste domingo. Após levar três medalhas de ouro para casa no sábado, a nadadora voltou para a piscina no final de semana para levar mais três. Além dos seis ouros, Hosszú fechou sua participação em Moscou com quatro medalhas de prata.

As disputas deste domingo fecharam as etapas europeias da Copa do Mundo de natação, que agora segue para a Ásia. A primeira parada é Pequim, com competições nos próximos dias 30 de setembro e 1º de outubro. Localidades como Dubai, Doha, Cingapura, Tóquio e Hong Kong também recebem o torneio na sequência.

