Após equipe superar a Ferrari, Ricciardo exalta evolução da Red Bull

Vice-colocada no Mundial de construtores, a Red Bull já se prepara para ameaçar a Mercedes na liderança da competição. No entanto, ainda é preciso que a equipe se confirme como a segunda força da Fórmula 1, já que superou a Ferrari, mas ainda segue com a escuderia italiana na cola. Segundo o piloto Daniel Ricciardo, os integrantes do time austríaco não esperavam que iriam brigar por grandes coisas nesta temporada.

“No começo do ano fomos para Melbourne sem muitas expectativas comparado com o fim do ano passado. Mas nós chegamos com mais cavalos, e as atualizações ajudaram, nos encontramos um pouco mais e cada vez mais. Tem sido uma boa evolução em ambos os lados – o chassis está trabalhando bem com o motor. Estamos equiparados com os motores da Ferrari nesta temporada e isso é positivo. Eles deram um grande passo no ano passado”, comentou o australiano.

Tirando uma diferença de 25 pontos no campeonato de construtores e estabelecendo uma vantagem de 22 à frente da Ferrari nas últimas quatro corridas, Ricciardo crê que o principal desafio da Red Bull será se manter à frente dos rivais italianos em Monza, onde a equipe adversária possui um carro que teoricamente pode se favorecer mais no traçado. Caso isso não aconteça, a situação fica ainda mais favorável para o time austríaco.

“Eles devem ser favoritos a nos baterem em Monza, mas se nós vencermos deles lá, seria muito bom para nós já pensando em Singapura e Japão, onde, no papel, nós somos favoritos. Mas não estou contando com isso, Vettel pode reverter as coisas muito bem, assim como Kimi em seus dias. Estamos preparados para lutar com a Mercedes, mas sabendo que a Ferrari também pode aparecer na cena”, finalizou Ricciardo.

O Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 acontece no próximo domingo, no tradicional circuito de Monza.

