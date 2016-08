Antes de amistosos, técnico de Portugal rasga elogios ao Brasil

Vídeos destaque Líder no Brasileiro, Verdão foca em confronto da Copa do Brasil

Às vésperas do Desafio de Ouro do vôlei masculino, o brasileiro Chico dos Santos admitiu que não terá vida fácil pela frente. Sobre o Brasil, adversário deste sábado, o técnico da seleção portuguesa valorizou a conquista do ouro olímpico pela equipe verde e amarela e ainda admitiu que estará diante dos “melhores do mundo”.

“Esse convite é muito importante, pois vamos enfrentar a equipe mais forte do mundo diante de um grande número de pessoas. Essa partida vai dar ritmo de jogo para os nossos jogadores e vamos nos preparar da melhor maneira possível para o classificatório do Campeonato Europeu”, apontou o comandante do time lusitano.

Chico sabe muito bem o gosto de subir ao lugar mais alto do pódio com a amarelinha, já que, junto de Bernardinho, integrou a comissão técnica campeã olímpica em Atenas 2004. Ele se disse muito contente com a conquista do bicampeonato e ainda valorizou a carreira de Serginho, que está prestes a se aposentar.

“Fiquei muito contente pelo Brasil ganhar a medalha de ouro porque além de ser a seleção do meu país, conheço e trabalhei com a maior parte dos jogadores. O Bernardo faz um excelente trabalho na seleção e eles mereceram mais esse grande resultado. É com tristeza que se vê um jogador como o Serginho deixar a seleção, mas compreendo perfeitamente, pois ele está com 40 anos, tem três filhos e quer curtir a família. Ele ainda tinha condições de continuar porque é um líbero fenomenal. O Serginho e o Wallace foram os melhores nos Jogos Olímpicos do Rio”, revelou o treinador.

O Desafio será realizado no próximo sábado e domingo, tem caráter amistoso e é importante para que as equipes, principalmente as europeias, se preparem para os próximos compromissos da temporada. Brasil e Portugal se enfrentam nos dois dias, com o primeiro confronto sendo disputado em Curitiba, na Arena da Baixada, e o segundo em Brasília, no estádio Mané Garrincha.

