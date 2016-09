Alonso crê que McLaren pode rivalizar com Ferrari nas próximas corridas

Fernando Alonso não realizou uma corrida notável e após largar em 13º pouco ameaçou seus adversários, cruzando a linha de chegada em 14º. Apesar de mais um resultado um tanto quanto frustrante, o bicampeão mundial adotou discurso otimista após o GP da Itália, acreditando que as próximas provas do calendário são extremamente favoráveis para os carros da McLaren.

“Não estivemos no ritmo necessário para pontuar. Mas já sabíamos, esperávamos que isso aconteceria aqui, então no final foi apenas uma confirmação. Para Cingapura podemos pontuar sem problemas tendo em vista o atual desempenho do carro. Algumas corridas, como nos EUA e Abu Dhabi podemos estar entre os cinco melhores, espero que brigando com a Ferrari”, comentou Alonso.

O piloto espanhol já conta com um carro melhor em comparação ao que guiou na temporada passada, porém ainda é esperado mais da McLaren. A tradicional equipe inglesa promete evoluir ainda mais na próxima temporada, quando o companheiro de Fernando Alonso, Jenson Button, trabalhará no desenvolvimento do carro. Mesmo com perspectivas de grandes melhoras apenas para o ano que vem, Alonso crê que sua equipe poderá pontuar bem no campeonato durante os próximos meses.

“Em Cingapura um novo campeonato começa para nós. O carro parece competitivo então podemos estar na zona de pontuação confortavelmente. Sabemos o que estamos fazendo, sabemos das nossas fraquezas e também dos pontos fortes do carro. Há algumas corridas chegando que são boas para nós, devemos executar tudo de maneira perfeita e pontuar o máximo que conseguirmos”, finalizou.

Recomendado para você