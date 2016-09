Ainda estou na luta, diz Hamilton após Rosberg retomar liderança do Mundial

Futebol Confira as fotos de Flamengo e Figueirense no Pacaembu

Lewis Hamilton acabou perdendo a liderança do Mundial de Fórmula 1 neste domingo após seu companheiro de equipe, Nico Rosberg, cruzar a linha de chegada na primeira colocação no GP de Cingapura. Terminando em terceiro, o britânico, no entanto, não desanimou e garantiu que nada está definido. Faltando apenas seis corridas para o fim da temporada, Hamilton está a oito pontos do rival pelo título.

“Ainda estou na luta, tem muito o que acontecer neste final. Vou dar tudo o que eu puder. Recebi muito carinho da torcida neste final de semana e queria agradecer a todos e dizer que vou continuar na luta”, comentou o piloto após a prova.

Hamilton largou na terceira posição, porém sofreu com problemas no carro e por pouco a vantagem de Rosberg na liderança não se estendeu para 11 pontos. Kimi Raikkonen esteve muito próximo de garantir o pódio à Ferrari, mas em um erro na estratégia da equipe fez com que ele voltasse à pista após o pit-stop atrás do rival da Mercedes.

“Tive alguns problemas com os freios, eles superaqueciam. Acabei vendo alguns pilotos se distanciando, tentamos de tudo e quando fiz minha segunda ou terceira parada os freios já estavam sob controle. Ainda tive um pouco de aquecimento no final, mas não houve problema”, esclareceu.

Por fim, Hamilton esqueceu a grande rivalidade protagonizada por ele e Rosberg e parabenizou o companheiro de equipe, ressaltando o bom desempenho que teve durante todo o fim de semana. “Quero dar os parabéns ao Nico, ele foi muito bem durante todo o fim de semana e mereceu a vitória”.

