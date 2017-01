Lyon passa fácil pelo Montpellier e avança na Copa da França

O Lyon é mais um dos grandes times franceses a avançar na Copa da França. Neste domingo, o time do lateral direito brasileiro Rafael recebeu o Montpellier e passou fácil pelo rival, vencendo por 5 a 0. Lacazette, Diakhaby, Fekir e Cornet (duas vezes) marcaram os gols do Lyon, que resolveu o jogo ainda no primeiro tempo.

O Lyon começou a partida de maneira arrasadora e antes dos dez minutos de bola rolando já vencia por 2 a 0. Logo aos quatro minutos, Valbuena cobrou falta da meia esquerda, Lacazette dominou no peito com extrema liberdade e bateu firme de pé esquerdo para abrir o placar.

O segundo gol dos donos da casa saiu aos nove minutos. Após cruzamento da esquerda, o zagueiro Diakhaby apareceu livre na área para cabecear com precisão e aumentar a vantagem do Lyon, que dominava completamente as ações.

Ainda na etapa inicial, o Lyon garantiu a vitória ao marcar o terceiro gol. Aos 42, Fekir tabelou com Lacazette, saiu na cara do goleiro e deu um toque por cima para marcar um belo gol. Além dos três gols marcados, os donos da casa terminaram o primeiro tempo com 69% de posse de bola.

O domínio do Lyon permaneceu na etapa final. Com mais posse de bola, os gols eram apenas questão de tempo. E não demoraram a sair. Aos 26, Cornet recebeu em profundidade, invadiu a área, driblou o goleiro e fez o quarto. Aos 29, o mesmo Cornet completou de cabeça cruzamento da esquerda e deu números finais ao confronto, definindo a classificação do Lyon.

Veja os resultados dos jogos da Copa da França deste domingo:

Auxerre 4 x 2 Troyes

Clermont 0 x 1 Bordeaux

Lens 2 x 0 Metz

Lorient 2 x 1 Nice

Toulouse 1 x 2 Olympique de Marselha

Biarritz 0 x 6 Rennes

Chateauroux 4 x 1 Pau

Fleury-Merogis x Brest – Adiado

Granville 1 x 2 Angers

IC Croix 1 x 4 Saint-Étienne

Istres 1 x 3 Consolat

Lyon 5 x 0 Montpellier