Amanda Nunes nocauteia Ronda no primeiro round e mantém cinturão

A brasileira Amanda Nunes teve na madrugada deste sábado, pelo UFC 207, aquela que talvez tenha sido a maior luta de sua carreira. Contra Ronda Rousey, considerada a maior lutadora da história do MMA, a baiana de 28 anos defendeu o seu cinturão do peso-galo com maestria, não dando chances a estadunidense que, mesmo considerada uma das lendas do esporte, foi nocauteada em menos de um minuto.

Esbanjando dentro do octógono a confiança já mostrada nas entrevistas nos dias anteriores da luta, Amanda foi contundente assim que a luta se iniciou, e liquidou a adversária já no primeiro round. Ronda, apática, sequer desferiu golpes, e foi presa fácil, sem conseguir durar nem mesmo um minuto: o nocaute técnico que encerrou o confronto veio aos 48 segundos.

O clima hostil que já se via entre as competidoras nas coletivas pré-evento permaneceu neste sábado, com a tradicional saudação inicial feita ao início do combate sendo negada por Ronda. Amanda, que já demonstrava firmeza ao lidar com a figura da rival como uma atleta exemplar e o suposto favoritismo atribuído a americana, sempre frisando que ela era a atual dona do cinturão, novamente não se abalou com a postura de sua oponente.

Assim que o relógio começou a correr, os ataques da baiana começaram a entrar. Ronda, sem poder de reação, não pareceu estar focada o suficiente para defender a potência dos golpes, e sequer conseguiu contra atacar. Após boa sequência, Amanda encurralou a rival na grade, que já não pode resistir a uma série de socos desferidos pela atual campeã, fazendo a arbitragem decretar o nocaute.

A vitória renova o cinturão de Amanda, que havia o conquistado pela primeira vez contra Miesha Tate. Seu cartel no MMA chega a 14 vitórias (10 delas por nocaute) e 4 derrotas. Ronda, que no final do ano passado havia perdido o título que defendeu durante anos, volta a ser derrotada e conhece sua segunda derrota na carreira.