Wolverhampton faz história e elimina Liverpool da Copa da Inglaterra

O fator casa não foi suficiente para a equipe do Liverpool nesta manhã de sábado. No Anfield, o time perdeu para o Wolverhampton por 2 a 1, com gol no primeiro minuto de jogo, e está fora da disputa pela Copa da Inglaterra. A equipe visitante foi superior durante toda a partida e segue firme na competição.

Os Wolves não deram tempo para que os Reds impusessem seu ritmo de jogo. Logo no primeiro minuto da partida, o time visitante cobrou uma falta próxima da área, com cruzamento vindo pela esquerda, que deixou o zagueiro Richard Stearman de cara para o gol. Com um chute certeiro, o inglês mandou a bola para o fundo das redes e abriu o placar na casa do Liverpool.

Quando a partida começou a equilibrar, o Wolverhampton mostrou que não estava satisfeito com o resultado em mãos. Aos 40 minutos da primeira etapa, o angolano Hélder Costa partiu em velocidade, no contra-ataque para os Wolves. Quem já o esperava em posição legal era o austríaco Weimann, que recebeu a bola a tempo de driblar o goleiro e mandá-la para o gol.

O Liverpool até tentou reagir, mas o dia foi dos Wolves. Aos 40 minutos do segundo tempo, o atacante Origi aproveitou uma jogada de escanteio e recebeu bem o cruzamento. De cabeça, o jogador diminuiu a diferença no placar, mas não fez o suficiente para que o Liverpool seguisse no campeonato.