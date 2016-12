Philippe Coutinho supera Neymar e é eleito o melhor brasileiro da Europa

Muitos fãs se surpreenderam quando viram Neymar ‘apenas’ na quinta colocação do prêmio Bola de Ouro, promovido pela revista francesa France Football. Mas, a prova de que o camisa 11 do Barcelona não viveu um ano tão esplendoroso assim individualmente é que Philippe Coutinho também o deixou para trás na eleição do melhor jogador brasileiro do ano na Europa. Esse foi o resultado de uma votação em que participam jornalistas, jogadores, ex-jogadores e o público em geral.

Neymar venceu o “Samba de Ouro”, eleição da revista Sambafoot nos dois últimos anos e poderia repetir o feito de Thiago Silva, que conquistou o Tri entre 2011 e 2013, mas a temporada de Philippe Coutinho chamou mais atenção e o meia, hoje também companheiro de Neymar na Seleção Brasileira, acabou sendo ‘o campeão’ pela primeira vez.

Coutinho teve 32,13% dos votos, enquanto seu maior concorrente ficou com 27,88%. Casemiro, ex-São Paulo e atualmente titular absoluto do Real Madrid recebeu 13,35% dos votos. Vale destacar que o vencedor não ergueu nenhuma taça em 2016, mas novamente tem sido a grande arma do Liverpool, onde já marcou 13 gols, além de todas as participações em gols do time. Pela Seleção, foram cinco gols, a titularidade conquistada e a boa fase confirmada com um golaço em cima da Argentina no grande clássico do Mineirão.

Atualmente, Neymar curte férias enquanto Philippe Coutinho corre para se recuperar de lesão no tornozelo direito. Desde o dia 26 de novembro o meia é desfalque do time inglês e a expectativa é que seu retorno aconteça em janeiro.

Confira todos os vencedores do prêmio:



2008 – Kaká (Milan)

2009 – Luis Fabiano (Sevilla)

2010 – Maicon (Inter de Milão)

2011 – Thiago Silva (Milan)

2012 – Thiago Silva (PSG)

2013 – Thiago Silva (PSG)

2014 – Neymar (Barcelona)

2015 – Neymar (Barcelona)

2016 – Philippe Coutinho (Liverpool)