Liverpool fará “operação especial” por Coutinho de volta contra o Leicester

O Liverpool planeja uma “operação especial” para ter Philippe Coutinho a tempo de se preparar para enfrentar o Leicester, em partida pelo Campeonato Inglês. O meia encara a Colômbia com a Seleção Brasileira na terça-feira, às 21h45 (de Brasília), em jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, na Russia, enquanto o jogo contra os Foxes acontece no sábado, às 13h30 (de Brasília).

“Coutinho vai estar de volta (à Liverpool) na quinta-feira pela manhã, mas somente porque conseguimos fazer uma operação especial nos voos. Caso contrário, ele retornaria apenas na quinta à noite, o que não permitiria que ele treinasse, e nenhum de nós quer isso”, disse o treinador dos Reds, Jurgen Klopp.

Comum aos clubes europeus, o treinador alemão preferiu não reclamar sobre a convocação de jogadores para amistosos e disputa de Eliminatórias. Fugindo do padrão, Klopp explicou que não adianta questionar as chamadas nas datas Fifa.

“Eu não fico frustrado por coisas que eu não posso mudar. Na verdade, não acho que algum treinador esteja feliz pela pausa no campeonato por conta das convocações, mas não podemos mudar isso, então porque reclamar?”, completou.

O Liverpool jogou apenas quatro partidas oficiais nesta temporada até agora – contra Arsenal, Burnley e Tottenham pelo Campeonato Inglês, e Burton Albion pela Copa da Liga. Os Reds tem 11 jogadores espalhados pelo mundo em convocações nesta data Fifa, mas Coutinho é quem terá que percorrer a maior distância para retornar à Inglaterra.

