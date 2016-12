Klopp rechaça ida ao futebol chinês e ironiza transferência de Oscar

As ofertas milionárias dos clubes chineses não conseguem seduzir a todos. E Jurgen Klopp também está na lista dos que não se encantam com as cifras dos bilionários clubes da China. Perguntado sobre a transferência de Oscar para o Shangai SIPG, oficializada nesta sexta, o técnico do Liverpool declarou que não tem o menor interesse em se transferir para o país asiático e ainda brincou com a saída do brasileiro do Chelsea.

“Acho que todas as gerações futuras da família do Oscar estão felizes com essa decisão! Dinheiro não é mais preocupação”, ironizou o comandante.

Com trabalhos apenas na Alemanha e na Inglaterra, Klopp apontou a falta de competitividade na Liga Chinesa e disse que somente os altos salários são capazes de capturar os atletas e treinadores. De acordo com publicações de jornais ingleses, Oscar passou a ser o terceiro jogador mais bem pago do mundo, atrás de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

“Para mim, não é uma opção. Eu trabalho muito, mas tenho uma vida privada e gosto de ter um entorno no qual estou acostumado. Sou uma pessoa muito aberta e talvez em algumas férias eu vá para a China. Mas para mim não há absolutamente nenhuma opção para trabalhar lá”, explicou.

Apesar da brincadeira com o meia brasileiro, Klopp ainda desejou sorte a ele na nova fase. Pelo Campeonato Inglês, os dois defendiam equipes rivais, que brigam pelo título do torneio.

“É outra oportunidade para jogadores e espero que ele possa ser feliz lá e que tudo corra bem”, finalizou o comandante dos Reds.