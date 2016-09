Jurgen Klopp coloca Antônio Conte como “o Guardiola de Turim”

Next

Já pensando no confronto do próximo final de semana entre Liverpool e Chelsea, pelo Campeonato Inglês, Jurgen Klopp analisou o treinador que terá que enfrentar no duelo: o italiano Antônio Conte, que chegou aos Blues na atual temporada, a quem o comandante alemão não titubeou a rasgar elogios.

Segundo o treinador dos Reds, o período vitorioso que o italiano teve enquanto foi técnico da Juventus o credenciam como o “Guardiola de Turim” em alusão ao também vencedor comandante que hoje está no Manchester City.

“Ele foi o Pep Guardiola de Turim. Ele criou um estilo especial de se jogar. Foi muito bem-sucedido lá e com a seleção da Itália. É impressionante, mas eu ainda não enfrentei Antônio Conte”, opinou Klopp.

O alemão ainda destacou o fato de que o Chelsea se fortaleceu e não é mais o time que pouco fez na época passada, e portanto, o Liverpool não terá vida tranquila pela frente, como no duelo do Campeonato Inglês anterior, em que bateram os Blues por 3 a 1.

“A última temporada não foi uma temporada digna de Chelsea. Agora eles voltaram aos trilhos. Nós precisamos estar prontos para um desafio de verdade. Eles defendem bem e atacam forte. Não é um trabalho fácil, mas nos sentimos confiantes que podemos fazer algo”, completou.

