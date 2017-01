Firmino consegue adiar depoimento e está liberado para encarar o Chelsea

Prestes a jogar um clássico importante contra o Chelsea, o Liverpool tem uma preocupação a menos. Roberto Firmino, que era dúvida para o duelo, conseguiu adiar seu depoimento à Justiça Inglesa e está liberado para o confronto. Acusado de dirigir alcoolizado na noite do Natal, o atacante iria depor nesta terça-feira, dia do jogo contra o líder do Campeonato Inglês, mas conseguiu adiar para a próxima quarta-feira.

O pedido realizado pelos advogados de defesa do jogador foi aceito pela Corte de Magistrados de Liverpool.

Veja também: Em má fase, Liverpool recebe o líder Chelsea

Na noite de Natal, o atleta foi detido após ser pego dirigindo alcoolizado, teve seu carro apreendido e se comprometeu a prestar esclarecimentos à Justiça Inglesa.

O caso não foi o único problema sofrido pelo brasileiro no final do ano passado. Firmino teve sua casa invadida e acabou tendo um prejuízo de R$ 275 mil.

Autor de nove gols em 27 partidas, Firmino tem sido, ao lado de Coutinho, um dos destaques da equipe nesta temporada.