Empresário detona Klopp por relação com Balotelli: “O tratou como m…”

Balotelli já deixou o Liverpool para assinar com o Nice, da França, mas segue causando polêmica na Inglaterra. Neste sábado, o empresário do atacante italiano, Mino Raiola, criticou o treinador dos Reds, Jurgen Klopp, e afirmou que o alemão tratou o atleta como lixo.

“No final, a direção do Liverpool admitiu que o Klopp agiu errado mandando Balotelli treinar com o time B. Não estou o julgando como treinador, apesar de ele ser péssimo na minha opinião, mas ele não entendeu como Balotelli é. Mario foi exemplar e nunca reclamou nem sequer de treinar sozinho. Klopp tratou Balotelli como lixo”, disse o agente.

Após ser praticamente enxotado do Liverpool por Jugen Klopp, Balotelli assinou com o Nice em uma transferência vista com bons olhos pelo empresário do jogador. Raiola, no entanto, admitiu que o atacante pode ser visto como um risco no novo clube, pergunta que irritou o italiano em sua coletiva de apresentação.

“É normal que considerem ele um risco no Nice porque ele não atingiu as expectativas nas últimas duas temporadas. Nesse sentido, é uma aposta, mas eu certamente a faria. Se você der sorte, vence a liga. Se for tudo bem, fica entre os cinco. Se der errado, aí… Quem tem os direitos de transmissão do Campeonato Francês deveria dar um bônus ao Nice. Sem Ibrahimovic, a liga perdeu 50% de seu valor”, finalizou o agente, lembrando da ida do craque sueco para o Manchester United após deixar o Paris Saint-Germain.

