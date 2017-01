Coutinho jura amor ao Liverpool e diz não ter interesse na China

Após renovar contrato por mais cinco anos com o Liverpool, o meia Philippe Coutinho fez juras de amor ao clube e se declarou para a torcida. O brasileiro disse ter ficado empolgado com o novo vínculo e não mostrou interesse no assédio vindo do milionário futebol chinês.

“China? Eu não estou interessado. Não penso nisso, nem por um momento. Meu futebol está aqui, meu coração está aqui [no Liverpool]. Não penso em nenhum outro clube, de modo algum”, disse Coutinho, de 24 anos, ao jornal Daily Mail.

O contrato do brasileiro com o Liverpool foi prolongado até junho de 2022. O meio-campista é um dos destaques do Campeonato Inglês e vinha sendo especulado como um possível reforço de grandes clubes europeus, entre eles o Barcelona e o Paris Saint-Germain.

Contente por ter garantido a extensão do contrato, Coutinho declarou que está lisonjeado por vestir a camisa 10 do Liverpool.

“Entendo o que isso significa no Brasil. É um número importante. É o número de um jogador criativo e estou feliz por ter essa responsabilidade. Mas não é o número da camisa que define você, é o futebol que você apresenta”, disse.

O Liverpool ocupa a quarta colocação do Campeonato Inglês, com 45 pontos – dez a menos do que o líder Chelsea. O próximo jogo da equipe será justamente contra o primeiro colocado da competição, nesta terça-feira, em Anfield.