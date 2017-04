Uninassau vence Santo André fora de casa e sai na frente nas semifinais

O Uninassau visitou o Santo André nesta segunda-feira, no Ginásio Pedro Dell’Antonia, no primeiro jogo das semifinais dos playoffs, e deu um grande passo para levar a série ao vencer fora de casa pelo placar de 87 a 61.

Com o resultado, o Uninassau saiu na frente na série melhor de 3 e pode definir a classificação já no próximo sábado, quando atuará diante de sua torcida. O jogo 2 da série, com mando da equipe pernambucana, está marcado para as 10h(de Brasília), no SESC Santo Amaro, em Recife.

Caso o Santo André vença a partida, o hipotético jogo 3 aconteceria na próxima segunda-feira, também com mando do Uninassau.

A vitória do Uninassau começou a ser construída já no primeiro quarto, com uma boa atuação das titulares, que anotaram boa parte dos pontos e tiveram um bom aproveitamento para encerrar a primeira parcial com vitória por 30 a 17. Já no segundo período, a equipe pernambucana diminuiu um pouco o ritmo, mas ampliou ainda mais a liderança, indo para o intervalo com vantagem de 46 a 28.

O Santo André voltou para a segunda etapa mais concentrado, apresentando uma melhora no aproveitamento de arremessos. Com isso, conseguiu fazer frente ao Santo André e se aproveitou de um bom desempenho de Jaqueline, que anotou 11 pontos, para vencer o terceiro quarto. No entanto, a distância continuou grande, com o adversário vencendo por 66 a 50.

Tranquilo com a larga vantagem, o Uninassau apenas administrou no quarto período e ainda conseguiu aumentar o placar diante do Santo André. Com isso, abriu mais dez pontos no marcador e encerrou a partida com um importante triunfo por 87 a 61 fora de casa.

A vitória do Uninassau teve como destaque um trio de jogadoras, que anotaram duplos-duplos na partida. Cestinha da partida, Ariadna anotou 27 pontos e 10 rebotes. Além dela, Monteiro, com 17 pontos e 10 rebotes, e Kelly, com 13 pontos e 10 rebotes, atingiram os dois dígitos em dois fundamentos. Pelo lado do Santo André, o principal nome foi Jaqueline, com 21 pontos.