Santo André segura vitória diante do Presidente Venceslau pela LBF

O Santo André quase foi do céu ao inferno nesta terça-feira, mas conseguiu segurar a vitória diante do Presidente Venceslau na estreia das equipes no ano de 2017 pela Liga de Basquete Feminino. Após abrir boa vantagem na liderança, o time do ABC paulista sofreu um apagão no último quarto, quase foi derrotado e conseguiu garantir o triunfo por 72 a 71.

Com o resultado, as vencedoras desta noite mantiveram os 100% de aproveitamento na tabela, dividindo a liderança da tabela da LBF com o Corinthians. Já o time do interior de São Paulo segue com a campanha vexatória na temporada, sem uma vitória sequer.

Pela próxima rodada, o Santo André reencontra o Presidente Venceslau no interior paulista, nesta quinta-feira.

Do começo do confronto até o terceiro quarto, o Santo André deu indício de que encaminharia uma vitória muito tranquila. A equipe da região metropolitana da capital paulista até viu uma melhora das adversárias no segundo quarto, mas seguiu superior e voltou do intervalo ainda com a vantagem no placar.

Apesar de todo o panorama do jogo, o Presidente Venceslau conseguiu uma incrível recuperação no quarto decisivo e chegou até a virar o jogo. O Santo André, no entanto, conseguiu garantir os pontos necessários para sair com a vitória longe de casa.

O destaque da partida, que foi responsável por quase 30% dos pontos da equipe vencedora no duelo e por recolocá-la à frente quando o Presidente Venceslau conseguiu virar, foi Jaqueline, cestinha, com 25 tentos anotados. Pelo lado das donas da casa, apesar da derrota, quem brilhou foi Izabela, autora de 16 pontos.